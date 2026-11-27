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Серию проектов ко Дню матери, посвященных заботе о близких, о себе и семейным связям, подготовили сервисы VK. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Инициативы охватывают соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", платформу "Дзен", "VK Музыку", а также образовательную платформу "Учи.ру" и мессенджер MAX.

В частности, "ВКонтакте" запустит чат-бот в сообществе "VK Праздники". Пользователям предложат мини-тест: нужно выбрать верное толкование привычных "маминых" фраз вроде "Ты шапку надел?" или "Ты сегодня поел?" и узнать, что они означают на самом деле. В финале каждый получит персональную открытку, которую можно отправить маме. В сообществе также выйдут репортажные видеоролики о "мамином" языке заботы: герои объяснят, как любовь передается не прямыми словами, а повседневными вопросами и просьбами.

В "Одноклассниках" вышел специальный выпуск шоу-преображения "Мама лучше всех" со стилистом Александром Роговым. Проект помогает мамам взглянуть на себя по-новому и напоминает, что забота о себе и близких не требует особого повода. Кроме того, в соцсети стартовал фотомарафон, где пользователи делятся семейными историями, снимками и теплыми воспоминаниями.

В группе "Института оперы" в "Одноклассниках" состоится премьера музыкально-драматического спектакля "Женские голоса эпохи перемен". Постановка рассказывает о судьбах выдающихся вокалисток XX века, чьи голоса отразили надежды, испытания и силу духа своего времени. Спектакль покажут в воскресенье, 29 ноября, в прямой трансляции в тематическом канале "День матери" в "Дзене".

Платформа, в свою очередь, представила новую главу проекта "Мамины сказки" о мифах и преданиях, которые матери веками передают детям. Она посвящена образам и символам материнства в культуре народов России. В канале "День матери" также собраны подборка мультфильмов о мамах из коллекции "Союзмультфильма" и материалы о мерах поддержки материнства по национальному проекту "Семья".

"Учи.ру" запустила в MAX праздничный спецпроект в формате чат-бота, который объединяет развлекательные активности и полезные материалы о заботе о себе и собственных интересах. В интерактивном тесте "Какая вы мама из кино?" участницы узнают, на какую героиню известных фильмов и мультфильмов они похожи, а также могут получить подарки от платформы и партнеров. Среди них – персональные плейлисты от "VK Музыки" и практические рекомендации психологов о том, как находить время для отдыха и восстановления сил.

Композицию "Мама", которую записали рэпер Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко) и певец Владимир Пресняков, впервые показали на одном из самых больших медиафасадов страны. Премьеру поддержала "VK Музыка". Трек посвящен самым близким людям. По словам авторов, песня стала поводом еще раз поблагодарить их за любовь и заботу. Релиз вышел в день рождения мамы Преснякова.

Помимо этого, сотрудники VK записали видеоролик: они признались в любви своим мамам на родных языках. В компании работают люди из разных регионов и стран, и ролик это отражает. В преддверии Дня матери коллеги высказали благодарность за заботу, поддержку и безусловную любовь. Видео призывает чаще говорить мамам важные слова – не только по праздникам.

Ранее городской медиабанк "Мосфото" подготовил тематическую подборку фотографий ко Дню матери. На снимках запечатлены мамы с детьми, их объятия, улыбки и моменты совместного досуга в столице, сообщили на портале мэра и правительства столицы. Кадры посвящены семейным ценностям, родительской заботе и теплым отношениям между близкими. Все фотографии проверены и легальны.