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Хостинг-провайдер Beget возобновил регистрацию и перенос доменов. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Услуга вновь доступна для зон .ru, .рф, .su, а также для международных доменов. Возможность распространяется на все зоны без исключения.

Beget 2 ноября подвергся мощным кибератакам. В результате взлома облачная инфраструктура была уничтожена, что привело к потере данных в VPS и настройках CDN, хотя файловые резервные копии сохранились.

Спустя несколько дней на провайдера обрушилась новая DDoS-атака мощностью до 850 гигабит в секунду. Компания ограничила SSH-подключения из-за рубежа и продолжила восстановление сервисов.

К 11 ноября удалось запустить 50 тысяч сайтов. Позже координационный центр национального интернет-домена возобновил аккредитацию Beget в качестве регистратора доменов .ru и .рф.