Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Робот-пекарь "Блиндозер" в обновленном дизайне появился в переходе между станциями "Печатники" Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов, передает пресс-служба Дептранса столицы.

Оформление аппарата выбрали пассажиры в ходе опроса. Его дизайн отсылает к традиционному блюду русской кухни – блинам.

"Блиндозер" разработали и произвели в столице. Робот готовит блины только из натуральных ингредиентов. Во всех аппаратах установлено по два холодильника, которые поддерживают температуру ноль градусов, чтобы продукты оставались свежими. Срок годности ингредиентов находится на строгом контроле.

В меню есть сытные и десертные начинки, а также возможность самому составить вкус блина из нескольких ингредиентов. Робот-пекарь самостоятельно готовит и упаковывает блины всего за несколько минут. До конца года роботов-пекарей "Блиндозер" и начинок в блинах станет больше.

Ранее в столичном метро установили пять новых роботов-пекарей. При помощи "Блиндозера" пассажиры могут перекусить блинами на станциях "Ховрино", "Китай-город", "Сходненская", "Савеловская" и "Сокольники". В меню представлены разные начинки: от классических до сладких и сытных вариантов.

