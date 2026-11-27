Фото: МАХ/"Следком 64"

Житель села Терновка Балашовского района Саратовской области встретил стрельбой из охотничьего оружия сотрудников полиции, которые прибыли к нему домой для проведения обыска. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел утром 27 ноября. Трое полицейских приехали к месту жительства 65-летнего мужчины по поручению следователя. Хозяин отказался подчиняться требованиям правоохранителей и стал стрелять в их сторону из охотничьего ружья, оказав таким образом сопротивление. Полицейские в ответ применили оружие и обезвредили нападавшего.

Никто из правоохранителей не пострадал. Против стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа.

Ранее 43-летний мужчина выстрелил в 15-летнего подростка из пневматического пистолета в Башкирии. У пострадавшего диагностированы ушибы, в том числе в области лица. Стрелок задержан, ему предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.