Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько улиц перекрыли в центре Москвы. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем канале в мессенджере MAX.

В частности, водители не могут проехать по Большому Каменному мосту, а также по съезду с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь. Кроме того, временные ограничения введены на съезде с Пречистенской набережной на Боровицкую площадь.

Москвичей также предупреждали, что из-за короткого рабочего дня вечерний разъезд в городе начнется раньше. Уже с 16:00 загруженность дорог может вырасти.

Затруднение движения ожидается в центре столицы. Активный транспортный поток специалисты прогнозируют на Садовом и Третьем транспортном кольцах, МКАД, а также на вылетных магистралях в направлении области.