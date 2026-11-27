Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новые выделенные полосы для автобусов и электробусов начнут действовать на Краснопрудной улице с 19 декабря. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает Дептранс.

Полосы пустят вдоль трамвайных путей от Комсомольской площади до станции метро "Красносельская" в обоих направлениях. Разместят их слева, так автобусам удобнее заезжать на трамвайные пути и съезжать с них.

Слева выделенная полоса не прерывается перед каждым примыканием, поэтому транспорт сможет идти по ней свободнее. Она станет продолжением маршрута после проезда по путям на Комсомольской площади, что позволит избежать заторов перед заездами на пути и после выездов с них.



Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Часть работ уже выполнена: в рамках благоустройства Комсомольской площади автобусы и электробусы пяти маршрутов направили по трамвайным путям, что позволило сократить задержки наземного транспорта. По словам Ликсутова, через этот транспортный узел, один из самых загруженных в столице, проходят магистральные, районные, социальные и ночные маршруты. В сутки по ним совершают более 27 тысяч поездок.

Ранее в Юрловском проезде Москвы изменили организацию движения после увеличения автомобильного потока. На участке протяженностью 1,6 километра появились девять специальных зон для разворота, а парковочные места и полосы движения расположили по новой схеме. Необходимость изменений возникла после того, как в этом году проезд стал частью магистрали, связавшей Московский скоростной диаметр с Алтуфьевским шоссе.

