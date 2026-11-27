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Сосновский районный суд Тамбовской области вынес обвинительный приговор бывшему главе региона Максиму Егорову по делу о взятках. Ему назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Вместе с Егоровым осуждены другие фигуранты дела – Сергей Аганов и Александр Соломатин. Аганов проведет в колонии 8 лет, а Соломатин – 7 лет.

Помимо срока, экс-главе области присудили штраф в размере более 400 миллионов рублей и конфискацию имущества. Также на 10 лет он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Аганову назначен штраф 21 миллион рублей, Соломатину – 19 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования у бывшего главы региона и его родственников было арестовано имущество на сумму свыше 130 миллионов рублей. Свою вину фигуранты не признали.

Егоров был арестован по делу о получении взяток в конце декабря 2025 года. Чиновник получал деньги от предпринимателей из Тамбовской области за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также за продвижение по госслужбе. В результате он получил не менее 80 миллионов рублей.

Также известно, что Егоров незаконно легализовывал полученные средства, приобретая дорогостоящие объекты имущества. Помимо экс-главы региона, были арестованы его водитель и посредник в даче взяток.