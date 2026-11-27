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Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что жители Киева будут уезжать из города в предстоящую зиму из-за трудностей, которые их ждут. Об этом он рассказал в интервью украинской службе Би-би-си.

Таким образом украинский лидер ответил на вопрос о настроениях в стране накануне зимы.

"К сожалению, это не первая такая зима", – сказал он.

По словам Зеленского, Украине предстоит пережить сложную зиму. Он также указал на серьезные трудности с обеспечением ПВО, системами Patriot и состоянием мостов через Днепр.

Ранее сообщалось, что предстоящей зимой жители Киева могут столкнуться с продолжительными перебоями в подаче воды. Даже при наиболее благоприятном сценарии водоснабжение будет доступно только три часа, после чего последует восьмичасовое отключение. Глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов заявил, что городские власти не подготовились к зиме.

