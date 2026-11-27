Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников сохранят право поступать в ведущие вузы без вступительных испытаний по профилю соревнования. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с RT.

Министр напомнил, что олимпиада проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети", который позволяет создавать равные условия для развития талантливых школьников из всех регионов страны.

"Самые сильные участники (Всероссийской олимпиады школьников. – Прим. ред.) попадают на учебно-тренировочные и установочные сборы, где готовятся к международным состязаниям", – подчеркнул Кравцов.

Глава Минпросвещения добавил, что география олимпиады расширяется с каждым годом. По его словам, талантливые школьники должны иметь возможность проявить себя независимо от региона проживания и школы, в которой учатся.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который уточняет правила приема в вузы для победителей и призеров олимпиад. Сейчас поступать без испытаний могут и победители, и призеры. Поправки оставляют это право только за победителями. Призерам при этом сохраняют возможность получить 100 баллов за ЕГЭ по соответствующему предмету.

Тем временем Минобрнауки РФ сократило перечень олимпиад, дающих льготы при поступлении в вузы. Список уменьшили с 83 до 60 позиций, что составляет более четверти от прежнего числа. Советник президента Елена Ямпольская поддержала решение, отметив, что избыток победителей олимпиад создавал сложности во время приемной кампании 2026 года.