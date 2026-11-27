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В американском штате Нью-Мексико беременная заключенная совершила побег во время перевозки из медицинского учреждения в тюрьму, угнав служебный автомобиль, сообщила The New York Times со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители заявили, что 26-летнюю заключенную возвращали в тюрьму после приема у врача в женской консультации. Во время остановки на парковке сопровождавшие отлучились в закусочную, чем женщина воспользовалась: она заняла место водителя служебного Dodge и уехала. Наручники на нее не надели из-за беременности, а в пути она сидела на заднем сиденье.

Заключенная была осуждена за ряд краж и ограблений. Ее перевозили вместе с другим заключенным, который покинул автомобиль до угона и не сбежал – он остается под стражей.

Через час автомобиль нашли примерно в пяти километрах от закусочной. Сбежавшей женщины в салоне не было. Власти продолжают ее поиски.

Ранее в штате Теннесси мужчина, находившийся в розыске, сам привлек внимание полиции. 15 ноября 53-летний Джон Джексон подошел к сотрудникам, досматривавшим автомобиль, и попросил подвезти его домой. Полицейские сочли просьбу подозрительной и решили проверить документы незнакомца. Выяснилось, что мужчина разыскивается, а власти Кентукки выдали ордер на его арест.

