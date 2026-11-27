Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Удаленные фотографии, документы и переписка не всегда исчезают бесследно. Их копии могут оставаться на устройствах пользователей, в облачных хранилищах и на серверах цифровых платформ, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве пояснили, что некоторые приложения позволяют вернуть файлы из корзины в течение определенного срока. Кроме того, информация может сохраняться в резервных копиях и на синхронизированных устройствах. При этом удаление сообщения не гарантирует исчезновения его копии, если получатель ранее сохранил переписку.

Также система может не стирать файл сразу, а лишь помечать занимаемое им место как доступное для записи новых данных. В результате информация некоторое время остается в памяти устройства. Сроки ее окончательного удаления с серверов зависят от особенностей цифрового сервиса, его политики хранения и требований законодательства.

Правоохранители отметили, что в некоторых случаях удаленные файлы и переписку можно восстановить с помощью методов цифровой криминалистики. Однако шифрование и особенности накопителей могут затруднить такую процедуру или сделать ее невозможной.

"В цифровой среде удаление информации и ее окончательное уничтожение – разные процессы. Особенно важно помнить об этом перед отправкой конфиденциальных сведений или публикацией личных материалов", – заключили в ведомстве.

Ранее сенатор Артем Шейкин предупредил о новой схеме мошенников, которые могут получить доступ к смартфону под видом программы для просмотра фото. Злоумышленники присылают сообщение с вопросом "Это не ты на фотографии?" и ссылкой на вредоносное приложение. Если пользователь установит программу и даст разрешения, хакеры смогут видеть все, что происходит на экране устройства.