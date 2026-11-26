Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Волгограде 18-летний местный житель вымогал деньги у девушек, угрожая опубликовать их интимные фото и видео, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, молодой человек завязывал переписку в чат-ботах для знакомств и постепенно уговаривал собеседниц присылать материалы интимного характера.

"Получив компрометирующие материалы, злоумышленник требовал перевести деньги, угрожая распространением сведений", – указано в сообщении.

Опасаясь распространения компрометирующих материалов, потерпевшие переводили деньги на счета, которые указывал молодой человек. Он с помощью шантажа получал доступ к их персональным данным и банковским счетам, а затем похищал оттуда средства.

Противоправная деятельность продолжалась с июня 2024-го по январь 2025 года. За это время пострадали 20 девушек, сумма ущерба превысила 900 тысяч рублей. Мужчину признали виновным в вымогательстве, хищении денег с банковских счетов, грабеже, а также незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили создавать и использовать аккаунты в социальных сетях в течение 2,5 года.

Ранее в СМИ рассказали о случаях, когда коллекторы используют сгенерированный порнографический контент для давления на должников. Одна из девушек сообщила, что задолжала по микрозайму 20 тысяч рублей. Спустя месяц после просрочки ей начали угрожать, а созданные с помощью нейросетей эротические материалы с ее изображением стали рассылать родственникам и коллегам.

В частности, такое видео получила старшая сестра пострадавшей. Девушка отметила, что ее родственницу выбрали намеренно, чтобы сделать шантаж более болезненным. После того как она опубликовала рассказ о случившемся в соцсетях, к ней обратились другие люди, оказавшиеся в похожей ситуации.

