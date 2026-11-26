Фото: kremlin.ru

Прямую линию с Владимиром Путиным решили провести 10 декабря из-за плотного рабочего графика российского президента. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, подготовка к важному и ожидаемому мероприятию уже идет.

"Сегодня в полночь по московскому времени заработают все каналы приема обращений. Это и интернет-каналы, и телефонные звонки, это СМС-сообщения и так далее", – рассказал Песков.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" должна начаться в 12:00 по московскому времени. Задать вопрос президенту можно на сайте moskva-putinu.ru или позвонив по телефону 8 (800) 200-40-40.

Текстовые и видеовопросы также принимают через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а еще через чат-бот в МАХ. Кроме того, при подготовке вопросов гражданам поможет искусственный интеллект GigaChat.

