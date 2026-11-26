26 ноября, 15:30Культура
Всероссийский день детской книги будет отмечаться 26 марта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин подписал указ об установлении Всероссийского дня детской книги, который будет отмечаться 26 марта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В тексте указа отмечается, что решение принято "в целях популяризации чтения среди детей". Документ вступает в силу со дня его подписания.
Установить Всероссийский день детской книги ранее предложило министерство просвещения России. Дата связана с событием, произошедшим в Москве в годы Великой Отечественной войны – 26 марта 1943 года в Колонном зале Дома союзов впервые провели праздник "Книжкины именины".
Со временем праздник перестал быть разовым событием и превратился в ежегодную традицию. Позднее на ее основе начала проводиться Всесоюзная неделя детской книги.