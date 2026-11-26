Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал указ об установлении Всероссийского дня детской книги, который будет отмечаться 26 марта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте указа отмечается, что решение принято "в целях популяризации чтения среди детей". Документ вступает в силу со дня его подписания.

Установить Всероссийский день детской книги ранее предложило министерство просвещения России. Дата связана с событием, произошедшим в Москве в годы Великой Отечественной войны – 26 марта 1943 года в Колонном зале Дома союзов впервые провели праздник "Книжкины именины".

Со временем праздник перестал быть разовым событием и превратился в ежегодную традицию. Позднее на ее основе начала проводиться Всесоюзная неделя детской книги.