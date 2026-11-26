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Муниципалитеты и округа Астраханской области в ближайшее время должны организовать штрафстоянки для животных. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в ходе прямой линии с местными жителями, передает РИА Новости.

Глава региона уточнил, что это связано с ростом количества жалоб на бродячих животных, в том числе верблюдов. Он напомнил, что в начале ноября стадо верблюдов сбежало с животноводческой стоянки в Калмыкии и вышло на Старый мост в Астрахани.

Это привело к блокировке движения по дороге и железнодорожным путям. Позже скот эвакуировали, используя погрузочный кран, и вернули домой.

"Ситуация лишний раз показала существование таких проблем, как бесконтрольный выгул животных, безответственное отношение к сельскохозяйственному поголовью", – подчеркнул Бабушкин.

Организация стоянок для животных должна помочь решить этот вопрос, заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье могут начать штрафовать за выгул кроликов и коз в общественных местах. Такая инициатива рассматривалась депутатами Мособлдумы 19 ноября.

В рамках меры устанавливается запрет на выпас таких животных на объектах для движения пешеходов и транспорта, а также на общественных территориях и пространствах. Исключение сделано для содержания животных в парках.