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Чрезмерное потребление сладостей может негативно сказаться на репродуктивном здоровье женщин, особенно при наличии ожирения. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на заведующего кафедрой клинических дисциплин НМИ, эндокринолога Антона Ершова.

По словам специалиста, избыток простых углеводов способствует повышенной выработке тестостерона в женском организме. Это может нарушать работу яичников и в перспективе приводить к развитию синдрома поликистозных яичников, а также ускоренному истощению овариального резерва – запаса яйцеклеток.

Связь между употреблением сладкого и репродуктивными нарушениями подтверждают и зарубежные исследования. В частности, согласно данным, опубликованным в журнале Human Reproduction, у женщин, которые съедали более 100 граммов сладостей в день, риск развития синдрома поликистозных яичников был на 30% выше.

Специалисты связывают такую зависимость с инсулинорезистентностью. Избыток простых углеводов может способствовать ее развитию, что, в свою очередь, приводит к нарушениям гормонального баланса.

Ранее врач-кардиолог Алина Гаврилова рассказала, нужно ли полностью отказываться от сладкого при повышенном давлении. По ее словам, сахар не влияет на артериальное давление напрямую, однако его избыток способствует набору веса и повышает риск диабета, что осложняет контроль гипертонии.

Специалист подчеркнула, что для таких пациентов особенно важно следить за количеством соли в рационе и употреблять не более 5 граммов в сутки согласно рекомендациям ВОЗ.

