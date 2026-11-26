Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько улиц перекрыли в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, ограничения введены на Большом Каменном мосту. Также движения нет на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и на Кутузовском проспекте в районе Парка Победы по направлению в центр.

Вместе с тем до 22 декабря закрыт участок съезда с проспекта Мира на Енисейскую улицу. Причиной стали строительные работы. Водителям рекомендовали заранее строить маршрут с учетом изменений.

Кроме того, до 9 февраля 2027 года ограничения действуют на участках Большого Кондратьевского переулка. Там перекрыта одна полоса.

