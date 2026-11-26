Фото: портал мэра и правительства Москвы

Загруженность дорог из-за снега в Москве может подняться до 9 баллов вечером в четверг, 26 ноября. Об этом предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

По прогнозу, плотный поток ожидается на магистралях, ведущих в область, а также на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре. В частности, загруженными могут быть ТТК в районе улицы Сущевский Вал в обоих направлениях, внешняя сторона ТТК у Тульской эстакады и Ленинградское шоссе в сторону области.

Чтобы быстрее добраться до дома, водителям советуют выезжать до начала вечернего разъезда, то есть до 17:00, либо отложить поездку до 20:00. На покрытой снегом дороге тормозной путь становится длиннее, поэтому важно не превышать скорость и держать дистанцию, не делать резких маневров и не тормозить резко. По возможности лучше пересесть на городской транспорт.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов напомнил автомобилистам об особенностях управления машиной в зимних условиях. По его словам, при скорости 60 километров в час на льду без шипованной резины тормозной путь может составлять 150–200 метров. Эксперт рекомендовал заранее отрабатывать навыки управления на пустых площадках.