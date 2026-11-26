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В Санкт-Петербурге задержали 46-летнего гражданина сопредельного государства, подозреваемого в краже почти 14 миллионов рублей из салона автомобиля Lamborghini на Петроградской стороне, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержание произошло 25 ноября примерно в 06:00. Подозреваемого задержали в квартире дома на Полевой Сабировской улице. Операцию провели сотрудники уголовного розыска регионального главка совместно с коллегами из Петроградского района.

О пропаже денег заявил местный житель. Он рассказал, что вечером 17 ноября из автомобиля, оставленного у дома 9 на Корпусной улице, украли 13 миллионов 920 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело.

Во время обыска у задержанного обнаружили и изъяли 3,4 миллиона рублей и 1 700 долларов США.

Ранее в Москве иностранца приговорили к 1,5 года колонии общего режима за попытку кражи в самолете. По данным суда, мужчина снял с багажной полки сумку другого пассажира и попытался забрать находившиеся в ней вещи. Однако владелец заметил его действия, а сотрудники авиакомпании помешали довести преступление до конца.

