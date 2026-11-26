Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Егорьевске задержали 29-летнего приезжего из Средней Азии, которого заподозрили в производстве наркотиков, сообщает "Радио 1" со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, лаборатория находилась на втором этаже дома жены задержанного в деревне Фильчаково. Мужчина решил оборудовать помещение в сентябре, следуя указаниям кураторов.

В ходе обыска правоохранители нашли в доме лабораторное оборудование, 47 канистр с химическими жидкостями и два контейнера с веществом в кристаллической форме. Экспертиза установила, что изъятое вещество – мефедрон. Сам задержанный признался, что успел синтезировать около 10 килограммов наркотиков.

Московские полицейские ранее пресекли деятельность двух мужчин, организовавших производство наркотиков. У подозреваемых изъяли около 100 килограммов запрещенных веществ. Следствие полагает, что они планировали изготавливать наркотики в нежилом помещении и продавать их, но реализовать задуманное не смогли. Фигурантов арестовали.

