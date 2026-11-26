Фото: пресс-служба префектуры ЮАО

Более 370 мероприятий подготовили Объединения культурных и досуговых центров Москвы ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Об этом сообщили в пресс-службах префектур административных округов Москвы.

В библиотеках, домах культуры и клубных центрах пройдут семейные мастер-классы, творческие конкурсы, интерактивные программы и выставки. Москвичи также смогут присоединиться к подготовке некоторых экспозиций.

В четверг, 26 ноября, в 12:00 в библиотеке № 267 имени Н. К. Крупской в Красносельском районе пройдет комплексная программа. В литературной гостиной "Мама в книгах и сердцах" прочитают произведения Агнии Барто, Елены Благининой и Валентины Осеевой.

Затем в творческой мастерской "Подарок от всего сердца" дети сделают открытки с объемными цветами. В завершение участники сыграют в "Лабиринт добрых дел" и познакомятся с книжным обзором.

В тот же день в 14:00 в библиотеке № 116 в Нижегородском районе организуют мероприятие "Свет материнской души". Посетителям расскажут об истории праздника и традициях его отмечания в разных странах. После этого участники смогут проверить свои знания в интеллектуальной программе, разгадывая загадки и вспоминая народные пословицы и поговорки.

Также в 17:00 в четверг в центральной библиотеке № 249 в Зеленограде пройдет вечер камерной вокальной музыки "Нежность". Юные музыканты исполнят произведения Франца Шуберта, Людвига ван Бетховена, Михаила Глинки и Петра Чайковского. Уточнить подробности можно по телефону +7 (495) 161-00-05, добавочный 0249.

В пятницу, 27 ноября, в 18:00 в библиотеке № 198 имени Б. Л. Пастернака в Можайском районе проведут мастер-класс "Открытка для самой любимой". Участников научат создавать коллажи из картона, журнальных вырезок, ткани, кружева, лент, блесток и других материалов.

В тот же день в 17:00 в библиотеке № 170 имени К. Г. Паустовского в Ясеневе пройдет занятие "Делаем подарочки для любимой мамочки". Дети научатся мастерить традиционную народную куклу из ткани.

Также в 12:30 в библиотеке № 143 в Чертанове Южном состоится встреча "Моя мама – лучшая на свете". Гостям расскажут об истории праздника в России, покажут диафильм "Сказка про маму" и предложат сделать открытки для мам и бабушек.

Кроме того, 27 ноября в Доме культуры и спорта Воскресенское имени Загира Гасанова в Коммунарке проведут интерактивно-музыкальную программу. В 17:00 все желающие смогут посетить мастер-класс "Букет для милых мам", а в 18:00 выступят хоровые, танцевальные и вокальные коллективы учреждения.

В субботу, 28 ноября, в 13:00 в центральной детской библиотеке № 46 имени И. З. Сурикова в Коптеве состоится мастер-класс "Мамино солнышко". Сначала участники напишут сочинение о маме, а затем освоят основы объемного конструирования и соберут раскладную открытку.

В этот же день с 12:00 до 17:00 в детской библиотеке № 88 в Вешняках проведут акцию "Моя милая мама". Ребята прочитают стихи, посвященные мамам, и подпишут открытки со словами благодарности. Для посетителей также подготовят книжную выставку, литературные обзоры и творческую мастерскую. На ней научат создавать объемные открытки с поворотным механизмом.

Также до 30 ноября на площадке ОКЦ СВАО в Свиблове можно посетить выставку детских рисунков "Мама – мой ангел". В экспозицию вошли работы юных жителей округа. Итоги конкурса подведут 30 ноября в 16:00, тогда же наградят победителей.

Ранее в Москве запустили праздничную программу ко Дню матери, который отмечается 29 ноября. Школьники и студенты вручат мамам открытки "маментинки", а в центрах "Мои документы" каждый сможет подписать поздравление или получить бумажный букет.

Для семей участников СВО организуют фестиваль с мастер-классами и музыкой, а во Дворце творчества детей имени А. П. Гайдара пройдет финал конкурса для приемных семей.