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Чрезмерное употребление магния в виде добавок может спровоцировать нарушения пищеварения, в том числе диарею, тошноту и боли в животе. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-нутрициолога, специалиста по превентивной медицине ФНКЦ ФМБА России Ряну Зубаилову.

По словам специалиста, необходимое количество магния зависит от индивидуальных потребностей человека, его рациона и состояния здоровья. Поэтому принимать добавки не следует только из-за их популярности.

Зубаилова подчеркнула, что добавки могут приносить пользу при правильно подобранной схеме приема, однако не заменяют лекарственные препараты. Врач также напомнила, что магний содержится и в обычных продуктах питания. Среди его источников – каши, бобовые и орехи.

Ранее врач Татьяна Залетова предупредила об опасности употребления мускатного ореха в больших количествах. По ее словам, содержащийся в специи миристицин может вызывать спутанность сознания, тахикардию, тошноту и двигательные нарушения.

Специалист также напомнила о риске аллергических реакций на орехи, которые в тяжелых случаях могут привести к анафилаксии.

