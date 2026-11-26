Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

С января 2024 года во всех административных округах столицы ввели в эксплуатацию около 140 административно-деловых объектов общей площадью более 3,6 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Москвы, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он назвал строительство таких объектов одним из приоритетных направлений города. По его словам, это помогает равномерно распределить новые рабочие места и сократить маятниковую миграцию. 100 из 140 объектов возвели за счет средств частных инвесторов.

В 2026 году, как отметил заммэра, в эксплуатацию ввели общественно-деловое здание общей площадью 110 тысяч квадратных метров. Оно расположено в пешей доступности от станции метро "Савеловская" в районе Марьина Роща. Комплекс состоит из трех разновысотных секций: две секции – по 25 этажей с единым двухуровневым стилобатом, еще одна секция – трехэтажная. На первых трех этажах разместятся кафе, рестораны, магазины, аптеки и фитнес-центр, на остальных – офисы.

Ранее стало известно, что на севере Москвы появится административно-деловой комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров, рассчитанный примерно на тысячу рабочих мест. Архитектурную концепцию десятиэтажного здания в Беговом районе уже согласовали. Под строительство отведут территорию площадью 0,36 гектара в Бумажном проезде.

