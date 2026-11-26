Фото: MAX/"РЖД – Российские железные дороги"

Роботы не смогут полностью взять на себя работу сотрудников РЖД, поскольку в некоторых ситуациях пассажирам необходимы помощь и личное общение. Об этом заявил заместитель генерального директора холдинга Евгений Чаркин в интервью ТАСС на XX форуме "Транспорт России".

По его словам, человеческое участие останется важным при взаимодействии с пассажирами. При этом автоматизацию планируют использовать там, где выполнение задач может представлять опасность для жизни и здоровья работников. Чаркин подчеркнул, что при внедрении роботов необходимо найти баланс между технологиями и работой людей.

Ранее генеральный директор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов заявил, что полностью отказаться от проводников в поездах невозможно, роботы их улыбку не заменят. При этом он отметил, что технологии помогают сотрудникам в работе – автоматизируют оповещение пассажиров, заказ питания и продажу товаров.

