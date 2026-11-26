Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов ​

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. На базовой метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 3,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

При этом на других метеостанциях столицы температура также опустилась ниже 0 градусов. На Балчуге зафиксировали минус 3,2 градуса, в Бутове – минус 4,2 градуса, во Внукове воздух охладился до минус 4,6 градуса.

По словам Леуса, до конца ноября в Москве еще не раз будет холоднее, чем минувшей ночью. Поэтому нынешний показатель недолго останется самым низким с начала осени.

Ранее сообщалось, что днем 26 ноября температура в столице составит от минус 3 до минус 1 градуса. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.