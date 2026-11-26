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Сочетание правильного питания, физической активности и упражнений для тренировки памяти помогает отложить развитие заболеваний, частота которых увеличивается с возрастом. Об этом РИА Новости рассказал заместитель генерального директора по лечебной части Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава России Евгений Тюхменев.

К таким заболеваниям врач отнес артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет второго типа, остеоартрит, остеопороз, саркопению, катаракту, возрастную тугоухость и когнитивные нарушения.

По словам специалиста, эти состояния связаны с общими биологическими механизмами старения. Поэтому нередко несколько заболеваний развиваются одновременно.

В качестве подтверждения эффективности профилактики Тюхменев привел китайское исследование Да Цин. Его участники с предиабетом на протяжении шести лет меняли рацион и повышали физическую активность. По итогам 30-летнего наблюдения выяснилось, что диабет у них развивался почти на четыре года позже. Сердечно-сосудистые осложнения встречались примерно на четверть реже, а ожидаемая продолжительность жизни была почти на полтора года выше, чем в контрольной группе.

Еще один пример – исследование финских ученых 2015 года, в котором участвовали более 1,2 тысячи человек в возрасте от 60 до 77 лет с повышенным риском когнитивных нарушений. На протяжении двух лет они следовали рекомендациям по питанию, занимались физическими тренировками, выполняли упражнения для памяти и внимания, а также контролировали сосудистые факторы риска.

В результате общий показатель когнитивных функций у участников комплексной программы улучшился на 25% больше, чем у людей из контрольной группы, получавших только стандартные рекомендации по здоровому образу жизни.

Тюхменев подчеркнул, что наибольший эффект дает сочетание нескольких профилактических мер. По его словам, доказанного лекарства от старения пока нет, однако многокомпонентная программа, которой придерживаются в течение нескольких лет, позволяет отсрочить развитие возрастных заболеваний.

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