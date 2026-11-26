00:19Шоу-бизнес
Джигурда заявил, что не скандалил из-за запрета врачей на алкоголь
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Актер Никита Джигурда опроверг сообщения о скандале с врачами, которые запретили ему употреблять алкоголь, курить и заниматься физическими нагрузками. Об этом он рассказал РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что артист болезненно воспринял рекомендации медиков и якобы бурно отреагировал на введенные ограничения.
"Я привык к тому, что обо мне придумывают всякие сплетни", – сказал Джигурда.
О госпитализации актера стало известно 23 ноября. Его доставили в реанимацию Боткинской больницы с обширным инфарктом передней стенки сердца. Медики провели пациенту стентирование.
Позднее Джигурду перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние оценивалось как стабильное.
Однако 25 ноября актер вновь оказался в реанимации.