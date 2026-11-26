Фото: ТАСС/Александр Щербак

Актер Никита Джигурда опроверг сообщения о скандале с врачами, которые запретили ему употреблять алкоголь, курить и заниматься физическими нагрузками. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что артист болезненно воспринял рекомендации медиков и якобы бурно отреагировал на введенные ограничения.

"Я привык к тому, что обо мне придумывают всякие сплетни", – сказал Джигурда.

О госпитализации актера стало известно 23 ноября. Его доставили в реанимацию Боткинской больницы с обширным инфарктом передней стенки сердца. Медики провели пациенту стентирование.

Позднее Джигурду перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние оценивалось как стабильное.

Однако 25 ноября актер вновь оказался в реанимации.