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Товарооборот между Россией и Казахстаном растет и приближается к 30 миллиардам долларов. Об этом сообщил Владимир Путин заявил на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле.

"Товарооборот у нас растет и хорошими темпами", – отметил российский лидер.

По его словам, объем расчетов в нацвалютах между странами достигает 96%. При этом межправительственная комиссия активно работает с двух сторон.

"Наши с вами регулярные встречи создают, мне кажется, тоже определенную атмосферу, динамику придают всему этому процессу. Так что мы очень рады вас видеть", – добавил Путин.

Он отметил, что Токаев будет главным гостем пленарного заседания конференции Сбербанка "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Глава государства подчеркнул, что президент Казахстана уделяет много внимания развитию информационных технологий в республике. По мнению Путина, Токаеву будет интересно послушать специалистов и пообщаться с молодыми людьми, школьниками и студентами.

Глава РФ также уточнил, что они с Токаевым смогут "поговорить о сотрудничестве в высокотехнологичных отраслях между Россией и Казахстаном в целом и в области искусственного интеллекта в частности".

Ранее Путин назвал обширными перспективы развития сотрудничества России и Казахстана. Он выразил уверенность, что совместная работа внесет весомый вклад в углубление и развитие стратегического партнерства и союзничества Москвы и Астаны.