Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве продолжают очищать дворовые территории, грузить и вывозить снег. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы в MAX.

Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК), а также к социальным объектам.

На улицах задействованы необходимое количество бригад и весь парк коммунальной и инженерной спецтехники. В светлое время суток от снега и наледи очищали наклонные крыши многоквартирных домов, выступающие части фасадов, желоба для сбора воды и воронки водостоков.

При необходимости проезжую часть и пешеходные зоны прометают механизированным способом целиком, затем обрабатывают противогололедными средствами. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов дежурят круглосуточно.

Горожан призвали с пониманием отнестись к неудобствам из-за уборки столицы от снега и не мешать работе коммунальной техники.

В связи с непогодой москвичам рекомендовали пользоваться метро, а автомобилистам – закладывать на поездки дополнительно не менее 30 минут.

Согласно прогнозам, ветер с порывами до 15 метров в секунду и гололедица также ожидаются в столице в четверг, 26 ноября. Горожан призвали выбирать для парковки безопасные места, держаться подальше от рекламных щитов и не оставлять детей без присмотра.