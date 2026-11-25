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Военно-воздушные силы Великобритании перемещают свои самолеты в ангары и защищенные укрытия на ночь. Причина – возможные атаки беспилотников, сообщил телеканал Sky News.

По сведениям журналистов, британское военное командование прорабатывает еще один способ защиты боевых машин – антидроновые сетки вокруг самолетов.

В середине ноября Минобороны Великобритании заявило об активности неопознанных БПЛА над авиабазой Лейкенхит в графстве Саффолк. Эта база используется Военно-воздушными силами США. СМИ писали, что в тот вечер американским военным на авиабазе предписали спрятаться в укрытии. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, сигнал тревоги прозвучал и на авиабазе Фелтуэлл, которая используется ВВС США и расположена примерно в 10 километрах от Лейкенхит.

Ранее международный аэропорт имени Христофора Колумба в итальянской Генуе временно не принимал и не отравлял рейсы из-за сообщений о неопознанных дронах в воздушном пространстве. Этот инцидент стал первым подобным случаем в Италии. Примерно через два часа авиагавань возобновила работу.