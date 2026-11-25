Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс призвал курьеров на электроскутерах соблюдать осторожность на дорогах во время снегопада. Обращение опубликовано в канале ведомства в МАХ.

Доставщикам рекомендовали выбирать скорость с учетом состояния дороги и погодных условий, соблюдать дистанцию и помнить об увеличении тормозного пути. Особую внимательность следует проявлять во дворах, возле пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Кроме того, курьерам посоветовали перед началом смены проверять исправность тормозов, колес и световых приборов, а в условиях снегопада и сумерек обязательно включать фары и использовать световозвращающие элементы.

В Дептрансе также пожелали доставщикам удачных смен и безопасных поездок.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что в столице ежедневно работают более 50 тысяч курьеров. Они выполняют свыше 800 тысяч заказов в сутки.

Ранее Дептранс в связи с непогодой рекомендовал горожанам пользоваться метро, а автомобилистам – закладывать на поездки дополнительно не менее 30 минут. Городские службы перешли на усиленный режим работы: они очищают дороги и тротуары от снега и обрабатывают их противогололедными материалами.

