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В преддверии новогодних праздников злоумышленники могут использовать повышенный спрос на подарки, доставку и праздничные мероприятия для обмана покупателей. Об этом сообщает RT со ссылкой на главного редактора аналитического издания Runet Владимира Зыкова.

Одним из возможных способов обмана станут сообщения от лжекурьеров. Поскольку перед праздниками люди получают много посылок от родственников, друзей и работодателей, мошенники могут представляться доставщиками подарков и просить назвать код из СМС, оплатить услугу или перейти по ссылке.

Кроме того, вредоносные приложения могут распространять под видом праздничных открыток, фотографий с корпоративов и видеопоздравлений. Еще одна схема связана с фиктивными конкурсами и розыгрышами от имени известных компаний. Пользователям сообщают о выигрыше смартфона, денег или подарочного сертификата, но для получения приза требуют оплатить доставку, комиссию или налог.

Под видом участия в "Тайном Санте" мошенники также могут собирать средства на подарки и похищать личные данные и реквизиты банковских карт. Покупателям стоит опасаться и поддельных билетов на новогодние елки, концерты и популярные театральные постановки, в частности на "Щелкунчика".

Кроме того, мошенники могут создавать копии сайтов известных магазинов и маркетплейсов, обещая скидки до 90%. На подозрительных площадках, в социальных сетях, мессенджерах и домовых чатах могут предлагать смартфоны, игрушки, подарочные сертификаты, красную икру и другие деликатесы по ценам значительно ниже рыночных. После получения предоплаты продавцы не всегда выходят на связь.

По словам Зыкова, перед праздниками не стоит доверять предложениям с подозрительно низкими ценами и торопиться с оплатой. При покупке товаров через доски объявлений он порекомендовал не переходить в сторонние мессенджеры, не оплачивать заказы по присланным ссылкам и не переводить деньги незнакомым людям на банковские карты.

Если информация об акции поступила якобы от известного магазина, специалист советует самостоятельно найти его официальный сайт и убедиться, что предложение действительно действует. При аренде жилья следует проверять фотографии квартиры через поиск по изображениям и обращать внимание на дату регистрации продавца.

Ранее аналитики предупредили о новой схеме мошенничества с использованием предновогодней тематики. Злоумышленники рассылают пользователям мессенджеров сообщения о том, что знакомый поделился списком желаемых подарков, и предлагают перейти по ссылке для его просмотра. На поддельной странице аферисты выманивают номера телефонов, коды из СМС и пароли двухфакторной аутентификации.

