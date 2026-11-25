Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сильный снегопад может стать уважительной причиной опоздания или отсутствия сотрудника на рабочем месте, если из-за него возник транспортный коллапс или оказался перекрыт единственный путь до офиса. Об этом сообщается в канале Роструда в МАХ.

В ведомстве пояснили, что Трудовой кодекс не устанавливает полный список обстоятельств, которые считаются уважительными причинами отсутствия на работе. Каждый такой случай оценивают индивидуально работодатель и суд.

При этом судебная практика относит к уважительным причинам чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, из-за которых останавливается движение транспорта. В их числе – сложные погодные условия, уточнили в Роструде.

По закону прогулом считается отсутствие сотрудника на рабочем месте в течение всего рабочего дня или более четырех часов подряд без уважительной причины.

Однако даже при серьезной непогоде работник должен добросовестно выполнять свои обязанности. Чтобы отсутствие не расценили как прогул, необходимо заранее уведомить о нем работодателя.

Ранее депутат Госдумы Александр Ивачев предложил работодателям переводить сотрудников на удаленную работу во время сильных снегопадов. Если специфика деятельности не позволяет работать из дома, парламентарий призвал руководителей с пониманием относиться к опозданиям из-за непогоды.

По его словам, снегопады могут приводить к пробкам, задержкам общественного транспорта и скоплению пассажиров, а также повышают риск аварий на дорогах.

