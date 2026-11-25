Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Актер Никита Джигурда оформил завещание в пользу своей супруги Марины Анисиной на случай неблагоприятного исхода. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

"Я знаю, что смерти нет, это только смена мерности. Я к ней готов", – сказал Джигурда.

По словам артиста, накануне врачи Боткинской больницы провели консилиум, посвященный его дальнейшему лечению. К любому развитию событий он относится спокойно.

Джигурда также добавил, что уже записал цикл песен на стихи поэтов и выпустил ряд проектов, которые продолжат существовать и после его ухода. Сейчас, по его словам, он на всякий случай работает над прощальным произведением для художника и скульптора Миши Шемякина.

О госпитализации Джигурды стало известно 23 ноября. Артиста доставили в реанимацию Боткинской больницы с обширным инфарктом передней стенки сердца, после чего ему провели стентирование.

Позднее актера перевели из реанимации в обычную палату, его состояние оценивалось как стабильное. Сам Джигурда передал слова врачей, назвавших чудом то, что он остался жив.

Однако 25 ноября артист снова попал в реанимацию после перенесенного инфаркта.