25 ноября, 14:18Общество
Индексация страховых пенсий россиян в 2027 году опередит инфляцию
Фото: depositphotos/zaktatyana
Индексация страховых пенсий в 2027 году опередит инфляцию. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков в ходе заседания комитета ведомства по бюджету и финансовым рынкам.
Он уточнил, что пенсионные выплаты в 2027 году получат 43 миллиона граждан.
"И, как я уже говорил, мы перейдем на двухэтапную индексацию страховой пенсии вместо одного повышения, как было ранее", – добавил Чирков.
Ранее сообщалось, что страховые пенсии с 1 февраля увеличат на 6,8%, а затем проведут дополнительную индексацию на 3,3%. Социальные выплаты с 1 апреля собираются также увеличить на 6,8%.
Последняя мера коснется нескольких категорий граждан. Речь идет о людях, которым не хватает страхового стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости. Также индексация предусмотрена для людей с инвалидностью, включая детей-инвалидов и инвалидов с детства, у которых нет трудового стажа.
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