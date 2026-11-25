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Кремль пока не может ничего добавить к уже опубликованной информации о ситуации вокруг арестованного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Производятся следственные действия", – заявил Песков в ответ на вопрос, какой информацией о деле владеют в Кремле.

Чибис был задержан в Мурманске 23 ноября. Его подозревают в хищении свыше 39 миллионов рублей из бюджета регионального Минстроя и растрате более миллиарда рублей, которые предназначались для реконструкции дороги Апатиты – Кировск. Позднее губернатора заключили под стражу до 23 января 2027 года.

Основные работы на дорожном объекте вело ООО "Север Строй", которое до этого попало в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того, счета компании были заблокированы из-за неуплаты налогов на сумму около 75 миллионов рублей.

В декларации Чибиса за 2025 год указан доход в 5,1 миллиона рублей. В перечне принадлежащей ему недвижимости значится в том числе таунхаус в Испании стоимостью 11,7 миллиона евро. Губернатору грозит до 15 лет лишения свободы.

