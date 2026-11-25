Фото: depositphotos/panama555​

Разрыв дипломатических отношений с Россией может приблизить Польшу к военному конфликту. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на замминистра национальной обороны республики Станислава Взентека.

"Важно не разрывать дипломатические каналы. Пусть это будет последним шагом", – подчеркнул Взентек.

По его словам, Россия обязательно ответит на такое решение, а закрытие польского представительства лишит власти возможности получать информацию о происходящем в стране.

Польские власти 20 ноября сообщили о падении неизвестного летательного аппарата в районе населенного пункта Новый Липовец. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее ошибкой и предположил, что речь идет о беспилотнике и ракетах. По его словам, объект был запущен Россией, однако доказательств этому он не привел.

Позднее посла России в Польше Георгия Михно вызвали в министерство иностранных дел республики и вручили ему ноту с обвинениями в нарушении воздушного пространства. Дипломат отверг претензии Варшавы, заявив, что Москва не причастна к инциденту.