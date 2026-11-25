Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В центре Москвы перекрыли несколько улиц. Об этом сообщил столичный Дептранс в мессенджере MAX.

В частности, в городе перекрыли движение на пересечении улиц Тверской и Охотный Ряд. Кроме того, ограничения введены на Боровицкой площади.

Ранее сообщалось, что до 22 декабря закрыли участок съезда с проспекта Мира на Енисейскую улицу. Это связано со строительными работами. Автомобилистам посоветовали заранее планировать маршрут.

Кроме того, до 9 февраля 2027 года ограничения действуют на участках Большого Кондратьевского переулка.