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Три футбольные команды московских школьников примут участие в Международном юношеском кубке ОАЭ, который пройдет в декабре в Дубае. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

На турнире ученики 1–4-х классов встретятся с 190 сверстниками из футбольных школ "Реала", "Барселоны", "Милана", "Аякса" и академии "Дубай Юнайтед".

Москву представят школьные спортивные клубы "Лидер-1420" школы № 1420 и "Академические львы" школы № 199, а также сборная из лучших игроков суперфинала турнира "Родные игры". Всего в поездку отправятся 36 юных футболистов, которых будут сопровождать тренеры.

Среди наставников сборной – бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Семшов и тренер юношеской команды футбольного клуба "Родина" Игорь Гребенников.

За возможность поехать в Дубай боролись почти 4,5 тысячи учеников из 64 московских школ. Отбор проходил в пять этапов в рамках турнира "Родные игры". В департаменте образования отметили, что международные матчи позволят школьникам проверить спортивную подготовку и познакомиться с футбольной культурой других стран.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу проведет два товарищеских матча с командой Туниса. Встречи состоятся 30 ноября и 4 декабря на территории африканской страны. Это будет первое в истории противостояние национальных команд двух государств.