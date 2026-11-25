Фото: телеграм-канал "ЧП ДТП Удмуртия"

В Ижевске на Клубной улице мужчина схватил девочку и попытался затащить ее в подъезд. Школьница стала кричать и звать на помощь, вызвав у него замешательство, а затем смогла вырваться и убежать, сообщает Mash.

Отмечается, что крики ребенка услышали случайные прохожие, которые вызвали полицию. Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел. Им оказался 31-летний приезжий из Татарстана. В этом районе он арендовал квартиру вместе с сожительницей.

По словам соседей, мужчина вступил в брак около месяца назад, однако вскоре расстался с супругой. Его женой стала 25-летняя девушка из соседнего села в Татарстане. После свадьбы молодожены перебрались в Ижевск, общих детей у них не было.

По словам односельчан, задержанный всегда был тихим и необщительным. В школе он учился удовлетворительно, близких друзей у него не было. Позже мужчина устроился в ту же школу работать охранником. У него есть брат-близнец, который отличается совершенно противоположным характером.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, напавшего на маленькую девочку в лифте жилого дома. Он схватил ребенка и силой вывел его на лестничную площадку девятого этажа. Шум и сопротивление девочки привлекли внимание соседки, которая вызвала полицию. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

