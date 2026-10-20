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20 октября, 14:40

Происшествия

В Петербурге задержали мужчину по делу о похищении девочки в лифте

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который схватил малолетнюю девочку в лифте жилого дома и силой увел ее на лестничную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 18 октября в доме на Советском проспекте. Мужчина ехал в лифте вместе с ребенком, после чего напал и силой вывел на лестничную площадку девятого этажа.

На шум из-за сопротивлений ребенка обратила внимание соседка, которая вызвала полицию. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о похищении человека с применением насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ). Мужчина родом из Псковской области. Ему предъявили обвинение.

Ранее в Сахалинской области местная жительница увела к себе домой 5-летнего мальчика, чтобы "проучить" его родителей за недостаточный контроль. Информация об исчезновении ребенка поступила в полицию 5 сентября. Родители рассказали, что мальчик вышел гулять во двор и не вернулся, после чего на поиски сразу направили сотрудников.

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