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01 сентября, 16:12

Происшествия

В Индии многодетная мать похитила мальчика, потому что хотела еще одного ребенка

Фото: depositphotos/dechevm

В Дели мать шестерых дочерей похитила трехлетнего мальчика из государственной больницы, так как хотела еще одного ребенка. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на полицию.

Как говорится в материале, ребенок пропал 27 августа. Он пришел в больницу с матерью, которой были нужны лекарства.

Правоохранители изучили записи с видеокамер и увидели, что мальчика унесла неизвестная женщина. Позже его нашли на расстоянии более тысячи километров от места похищения – женщина увезла его в округ Мунгер штата Бихар. Ребенка забрали из деревни Аснаха и вернули домой.

Задержанной оказалась 31-летняя Чунари Деви. На допросе она рассказала, что у нее шесть дочерей. По словам многодетной матери, она похитила ребенка, чтобы воспитать его как собственного сына, поскольку из-за медицинских осложнений больше не может родить.

Ранее в Южно-Африканской Республике женщина похитила и убила пятилетнего сына своей подруги. Злоумышленница требовала выкуп, но испугалась, когда к делу подключилась полиция, и бросила ребенка в реку. В суде она раскаялась в содеянном, но мать извинения не приняла.

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