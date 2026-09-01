Безруков признался, что посмотрел пиратскую копию "Одиссеи" Нолана

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Народный артист РФ Сергей Безруков посмотрел пиратскую копию фильма "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Допустим, "Одиссея" Нолана – это тоже пиратская копия, не того качества, в котором фильм должен существовать. Я ее посмотрел. Мне понравилось, но насколько я вправе рекомендовать смотреть пиратскую копию?" – отметил Безруков.

Актер добавил, что проблема серого проката зарубежных лент остается актуальной. По его словам, похожая ситуация была в 1990-е годы, когда иностранные фильмы распространялись в копиях.

При этом Безруков высказался за развитие отечественного кинематографа. Актеру бы хотелось, чтобы отечественных картин было больше, а также чтобы они снова не "скатывались к жесткой конкуренции с западными лентами, которые выходят в сером прокате".

Ранее пиратская версия "Одиссеи" в соцсети X менее чем за 3 часа собрала более 2,1 миллиона просмотров. Однако позже аккаунт, который разместил фильм, заблокировали. По данным СМИ, утечка не отразилась на кассовых сборах картины.

При этом меньше чем за месяц проката фильм собрал свыше 1,1 миллиарда долларов по всему миру и стал самым кассовым в карьере Нолана. Экранизация обошла предыдущего лидера – фильм "Темный рыцарь: Возрождение легенды" – с результатом 1,08 миллиарда долларов в 2012 году.