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10 августа, 10:29

Культура

"Одиссея" стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана

Фото: кадр из фильма "Одиссея"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Syncopy, Universal Pictures

Кинокартина "Одиссея" собрала более 1,1 миллиарда долларов по всему миру менее чем за месяц проката и стала самым кассовым фильмом в карьере режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщает издание Variety.

Лента вышла в широкий мировой прокат 17 июля, заработав 1,104 миллиарда долларов. Экранизация обошла предыдущего лидера – фильм "Темный рыцарь: Возрождение легенды" – с результатом 1,08 миллиарда долларов в 2012 году.

Как отмечают журналисты, Нолан остается самым кассовым режиссером своего поколения. Успех ему принесли такие проекты, как трилогия "Темный рыцарь", "Начало", "Дюнкерк" и "Интерстеллар". Суммарные сборы всех его фильмов достигли 7 миллиардов долларов.

Журнал Hollywood Reporter, в свою очередь, добавляет, что "Одиссея" также стала самой кассовой лентой в карьерах исполнителей главных ролей – Мэтта Деймона, Энн Хэтэуэй и Роберта Паттинсона.

Ранее пиратская копия "Одиссеи" в соцсети X менее чем за три часа собрала более 2,1 миллиона просмотров. Однако позже аккаунт, который разместил фильм, заблокировали. По данным СМИ, утечка не отразилась на кассовых сборах картины.

В свою очередь, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что сервис генерации изображений и видео Grok Imagine планирует до конца года завершить работу над полнометражным фильмом по мотивам поэмы Гомера "Одиссея". По его словам, лента будет отличаться высокой исторической достоверностью и бережным отношением к первоисточнику.

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