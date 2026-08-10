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10 августа, 10:31

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SHOT: супругу Дудя лишили должности директора языковой школы в Испании

Супругу Юрия Дудя лишили должности директора языковой школы в Испании

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK (Юрий Дудь признан иноагентом в РФ)

Супруга российского журналиста и блогера Юрия Дудя (признан иноагентом в РФ) Ольга лишилась должности директора языковой школы Freeda в Барселоне. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Как говорится в материале, образовательный проект, нацеленный в первую очередь на релокантов из России, теперь контролирует британская компания Sagitter Training. Весной этого года у школы начались финансовые проблемы из-за сокращения числа российских учеников, поэтому цены на обучение сильно снизились для привлечения арабских мигрантов. Однако это не помогло.

Уточняется, что Ольга и две ее партнерши продали свою долю в Sagitter Training. В итоге новая администрация исключила супругу Дудя из состава совладельцев, а после окончательно расторгла с ней контракт.

В настоящий момент женщина не трудоустроена, ее обеспечивает журналист. Отмечается, что она ведет непубличный образ жизни.

Ранее Дудь опроверг информацию о том, что якобы получает порядка 500 миллионов в год за счет крупных пожертвований. По его словам, сейчас он зарабатывает в основном за счет рекламы и монетизации на YouTube. Журналист отметил, что одних только донатов от зрителей не хватило бы для развития его проекта.

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