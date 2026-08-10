Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 10:24

Политика

В МИД РФ опровергли слухи о тайных переговорах с Германией по Украине в Баку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва не вела и не ведет никаких официальных переговоров с ФРГ по вопросам украинского урегулирования. Об этом в беседе с ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

"Да и вряд ли они (переговоры. – Прим. ред.) возможны с учетом крайне агрессивной антироссийской риторики и практических шагов германского политического руководства", – подчеркнул Галузин.

При этом замминистра отметил, что неформальные встречи представителей общественных структур двух стран продолжаются.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал о состоявшихся в Баку контактах между представителями России и ФРГ по вопросу украинского урегулирования. При этом Алиев не стал уточнять какие-либо другие детали встречи.

В это же время Галузин ранее подчеркивал, что Москва подтверждает открытость к дипломатическому урегулированию кризиса на Украине. Он добавлял, что перспективы возобновления диалога появятся только при условии, что украинские спонсоры осознают необходимость конструктивного разговора.

Читайте также


политика

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика