В МИД РФ опровергли слухи о тайных переговорах с Германией по Украине в Баку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва не вела и не ведет никаких официальных переговоров с ФРГ по вопросам украинского урегулирования. Об этом в беседе с ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

"Да и вряд ли они (переговоры. – Прим. ред.) возможны с учетом крайне агрессивной антироссийской риторики и практических шагов германского политического руководства", – подчеркнул Галузин.

При этом замминистра отметил, что неформальные встречи представителей общественных структур двух стран продолжаются.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал о состоявшихся в Баку контактах между представителями России и ФРГ по вопросу украинского урегулирования. При этом Алиев не стал уточнять какие-либо другие детали встречи.

В это же время Галузин ранее подчеркивал, что Москва подтверждает открытость к дипломатическому урегулированию кризиса на Украине. Он добавлял, что перспективы возобновления диалога появятся только при условии, что украинские спонсоры осознают необходимость конструктивного разговора.

