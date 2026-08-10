МВД РФ: в паспорте обязательны отметки о регистрации и воинской обязанности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В паспорте гражданина России обязательно должны стоять две отметки: о месте регистрации и воинской обязанности. Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"В паспорте, конечно, нельзя делать никакие отметки самостоятельно, это самое главное", – подчеркнул он, добавив, что паспорт является основным документом гражданина.

Первая обязательная отметка – о регистрации по месту жительства. Вторая – о воинской обязанности, которая ставится тем, кто подлежит призыву, в первую очередь мужчинам, а также женщинам, проходящим службу.

По желанию владельца паспорта могут быть внесены еще семь отметок: о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и действующих заграничных паспортах. Васенин рекомендовал не отказываться от штампа о ранее выданных паспортах – он помогает при обращении в различные органы, когда требуется подтвердить, какой документ был раньше.

При этом россияне должны получать внутренний паспорт три раза в жизни. Как ранее напомнил Васенин, первый паспорт вручается в 14 лет, затем замена в 20 лет, и третий – в 45. Остальные случаи замены связаны с утратой документа. Кроме того, законодательство не обязывает граждан носить паспорт с собой, однако каждый обязан иметь документ.