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22 июня, 08:25

Безопасность

В Гознаке рассказали о новых технологиях по защите паспортов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Гознак проводит эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов для биометрических паспортов. Об этом РИА Новости сообщил глава организации Аркадий Трачук.

"Например, при выдаче биометрического паспорта, на странице с персональными данными информация заполняется при помощи лазера, который активирует материалы, которые есть внутри пленки", – пояснил он.

По словам Трачука, подобные решения могут быть эффективны в композитных материалах. Прошедшие эксперименты показали интересный результат, обратил внимание глава Гознака.

Он считает, что проект смогут довести до промышленного образца в этом году. В итоге может появиться материал для выпуска ID-карт.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с инициативой о создании единой цифровой паспортной карты как документа, удостоверяющего личность. По их мнению, такой шаг позволит повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг, сократит временные затраты граждан на их получение, снизит количество подделок и случаев неправомерного использования удостоверений личности.

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