Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Домодедово начал принимать и выпускать самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Там пояснили, что меры вводятся для обеспечения безопасности полетов и связаны с действующими ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях расписания рейсов. Дополнительную информацию можно получить с помощью онлайн-табло.

Ранее некоторые рейсы в египетский Шарм-эш-Шейх из аэропорта Внуково были отменены по инициативе перевозчика. Также из-за действующих в районе авиагавани ограничений вылеты задерживались на 15–30 минут.

