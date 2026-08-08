Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Три человека пострадали при опрокидывании машины в подмосковном Рошале. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, авария произошла на трассе недалеко от поселка Черусти. Предварительно, водитель не смог справиться с управлением, автомобиль вылетел на обочину и опрокинулся.

На место ЧП прибыли специалисты 8-й пожарно-спасательной части. Они отключили аккумуляторную батарею для исключения риска возникновения пожара и оказали пострадавшим первую помощь.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее пассажирский автобус врезался в дерево в Саратове. Инцидент произошел днем 7 июня у дома № 49, расположенного на Тульской улице. За рулем транспортного средства находился мужчина 1963 года рождения. В результате ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали.

